Мнение: Поддержка блога

ЖЖ потерял свое гордое звание “самой свободной площадки в Рунете”, а может, и во всем вообще открытом интернете. Увы, это было неизбежно – не могут существовать свободные площадки в несвободной стране. Я все равно люблю старика, и я даже замечаю, как он пытается сопротивляться, не давать совсем уж загасить какие-то искорки… Увы – видно, что удавка на шее затягивается всё туже.

Но пока каким-то чудом блог Сапожника еще существует – его можно поддержать. “В гневе грома – чуткий демон! – он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, нет, не скроют…” Возможно, мы еще прорвемся.

Голосуй за блог!

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