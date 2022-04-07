 

Мнение: Поддержка блога

07.04.2022, 18:25, Разное
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ЖЖ потерял свое гордое звание “самой свободной площадки в Рунете”, а может, и во всем вообще открытом интернете. Увы, это было неизбежно – не могут существовать свободные площадки в несвободной стране. Я все равно люблю старика, и я даже замечаю, как он пытается сопротивляться, не давать совсем уж загасить какие-то искорки… Увы – видно, что удавка на шее затягивается всё туже.

Но пока каким-то чудом блог Сапожника еще существует – его можно поддержать. “В гневе грома – чуткий демон! – он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, нет, не скроют…” Возможно, мы еще прорвемся.

Голосуй за блог!
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Источник: Размышления вольного социолога



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