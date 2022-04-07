Мнение: Второй тайм

Турция не ждет серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшие пару дней или даже неделю, заявил представитель Эрдогана.

Как можно понять, все ожидают того, чем закончится уже почти неизбежная попытка нанести решающее поражение ВСУ со стороны российских сил на Донбассе. Каких-либо сомнений в том, что операция состоится, нет ни у кого. Другой вопрос, с каким именно результатом завершится операция — здесь никто прогнозировать не берется, что и понятно: ВСУ показали себя весьма упорными в обороне, российская армия пока не продемонстрировала свое подавляющее превосходство. Наиболее вероятный счет на табло по окончанию второго тайма — равный. А потому остаются неясными перспективы будущего урегулирования: согласятся ли стороны фиксировать результат или все-таки последует дополнительное время. А там — еще и серия пенальти.

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