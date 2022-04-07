 

Кейт Мосс с бойфрендом Николаем фон Бисмарком и Ритой Орой отдыхают в горах

07.04.2022, 17:20, Разное
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Кейт Мосс отдыхает в горах штата Юта в прекрасной компании. Рядом с ней подруга, певица Рита Ора, ее сестра и бойфренд Николай фон Бисмарк. Об этом стало известно благодаря фото, которые появились в сети. Снимки с отдыха опубликовала Рита Ора на своей странице в микро-блоге. 

Мы пришли, мы увидели, мы победили. Действительно волшебно. Спасибо за эти воспоминания, — подписала Рита Ора пост в сети. 

Друзья совершили спортивный поход с привалами. Вот, они лезут в узкое ущелье, вот, отдыхают на берегу горного озера. На одном из фото 48-летняя Кейт Мосс запечатлена в купальнике с леопардовым принтом и черных джинсовых шортах. На голове супермодели красуется широкополая шляпа. 

Отношения Кейт Мосс и немецкого графа Николая фон Бисмарка, который младше супермодели на 13 лет, начались семь лет назад. В 2016 году праправнук Отто фон Бисмарка сделал супермодели предложение и папарацци даже смогли сфотографировать кольцо с сапфиром на руке Кейт, но вскоре пара разорвала помолвку и долгое время влюбленных не видели вместе. В качестве одной из причин разрыва стали плохие отношения Николая с дочерью Кейт:

Николай и Лила часто спорили по мелочам. Однажды он назло выключил ей интернет, чтобы она не могла пользоваться социальными сетями. Также ему не нравилось, что дочь Кейт проводит с ними много времени. Но для Кейт это самый важный человек на свете, – говорили инсайдеры.

В 2020 году их снова заметили вместе во время отдыха на островах Ибица и Форментера в Испании, где была и Лила Грейс Мосс. Видимо, отношения между Николаем и Лилой наладились, потому что последний день рождения Кейт в январе этого года они провели все вместе. Именинница, ее дочь и бойфренд отметили праздник в рыбном ресторане Scott’s в Лондоне. 

Дочь Кейт Мосс 19-летняя Лила в день рождения матери



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