 

Пересекающие государственную границу граждане смогут обменять валюту непосредственно на погранпункте

07.04.2022, 17:11, Разное
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Минфин совместно с погранслужбой разработали механизм удобного обмена денежных знаков иностранных государств при въезде и выезде в страны, валюта которых запрещена к приобретению на территории России.

«Мы исходим из практики, которая была при въезде и выезде из СССР. Граждане стояли в очереди, чтобы обменять рубли на валюту и обратно. Мы упрощаем эту схему, позволяя выполнять операцию непосредственно на границе, чтобы избежать избыточного проникновения валюты на территорию страны или ее вывоз», – прокомментировали новацию в ведомстве.

Для того чтобы осуществить валютно-обменную операцию, необходимо вложить купюры нужной валюты и номинала в свой паспорт перед передачей его сотруднику погранслужбы на паспортно-визовом контроле. Сотрудник рассчитает курс обмена согласно должностной инструкции, вернет документ, установит подлинность денежных знаков и произведет их обмен согласно направлению въезда или выезда из страны.

При въезде в Россию гражданам рекомендуется сдавать всю наличную валюту, которая у них имеется в наличии на обмен сотруднику погранконтроля, чтобы не нести ответственность согласно ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” и Указом Президента РФ от 18.03.2022 N 126 “О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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