Мнение: О начале пятилетки пышных похорон… Каков исход?

Похоже, в в главной кремлёвской программе «Трансфер власти — 20ХХ» произошёл незапланированный сбой. Сценарий поломался. И теперь становится понятным, что приходится играть на той поляне, где воля одного человека наталкивается на непреодолимые законы природы, а также на предопределение Божие…

Хорошо информированный источник поделился совпадением почти мистическим, от которого — мурашки по коже.

Оказывается… Большой колонный зал, где в пятницу, 8 апреля, пройдёт церемония прощания с почившим Владимиром Жириновским, именно на эту дату, сильно заранее был забронирован… самим покойным. Который планировал в этот день открыть там приветственной речью большой бал для студентов, организованный Институтом мировых цивилизаций. Кстати, и его патронировал безвременно ушедший лидер ЛДПР.

Повторяется старая истина: хочешь рассмешить Господа — поведай Ему о своих планах.

И это всё, безусловно, стало известно в Кремле. Наверняка доложено и первому лицу.

Но дело не только в столь неожиданном «совпадении».

Сейчас вокруг «трансфера власти» разворачивается подлинная драма. Хотя и в миниатюре. В рамках одной партии.

Не секрет, что ЛДПР — целиком и полностью детище Владимира Жириновского. Структура чисто вождистская. Выживавшая на его харизме и его связях. На его умении всем этим выгодно «торговать».

Да, формально там была структура, политсовет, съезд. Формально есть региональные партийные отделения по всей России. Есть более-менее устойчивый электорат. Есть своя политическая ниша. Но всё это — видимость. Всё это — заточено на единственного «вождя», который и есть партия в сознании масс. На выборах голосовали не за ЛДПР, голосовали «за Жирика». За желание видеть его эскапады на парламентской трибуне. За его антизападническую и антилиберальную риторику. За его завиральные и фантасмагоричные, но такие ласкающие слух идеи, как «русский солдат омоет свои сапоги в Индийском океане». Всё. Больше у ЛДПР нет, по сути, ничего. Даже партийная касса оформлена как личное имущество Владимира Жириновского и его близких. Никакой Леонид Слуцкий, упакованный в казённый пиджак, лишённый харизмы напрочь… Никакой Михаил Дегтярёв, больше известный как «банщик Жириновского»… Никто вообще не способен стать полноценным преемником.

Конечно, в АП РФ могут пожелать сохранить «бренд». Тем более, что есть риск расползания электората Жириновского, во многом антизападнического, антилиберального (парадокс, да?), антиолигархического в более радикальные общественные структуры. Но если решение удержать ЛДПР на плаву будет принято, появится ещё одна партия-зомби в дополнение к «Справедливой России». Вряд ли они просуществуют долго.

Меж тем на очереди ещё одна проблема. Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже не молод и не вполне здоров. Да, тут ситуация чуть другая: у коммунистов есть какая-никакая идеология, унаследованная со времён #СССР и более-менее популярная среди людей старшего поколения. То есть, партия полувождистская. Тем не менее, и для неё проход через «трансфер власти» — по естественным ли причинам, по доброй ли воле, — тоже будет непростым.

Ну и вообще #власть в России, в первую очередь из «Политбюро 2.0», не так, чтобы сильно молода. И в обычных условиях на ситуацию с ЛДПР можно было бы посмотреть как на условную «модель» уже недалёкого будущего. Сможет ли персонифицированная структура с жёстким ручным управлением и множеством неформальных договорённостей, опиравшихся исключительно на авторитет и влияние лидера, адаптироваться к потере главной «персоны». Ответ, вероятно, заинтересует многих…

А кто помнит, каким финишем увенчались «гонки на лафетах» начала 1980-х?

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