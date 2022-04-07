Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из РФ в рублях

Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из РФ в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на телеканале «Россия-24».

«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента РФ и по тому порядку, который установило правительство.

Ранее Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.

Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из РФ в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.

Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.

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