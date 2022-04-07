 

Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из РФ в рублях

07.04.2022, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из РФ в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на телеканале «Россия-24».

«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента РФ и по тому порядку, который установило правительство.

Ранее Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.

Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из РФ в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.

Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля

02.02 / Эксперт: Конгресс не позволит Байдену снять санкции с «Северного потока-2»

09.05 / В Эрмитаже рассказали о съемках клипа солиста Rammstein на песню «Любимый город»

16.07 / В Турции заочно осудили немецкого журналиста

03.02 / На севере Атлантики обнаружено необычное холодное пятно

10.02 / Летающий радар А-100 решили передать на госиспытания в 2022 году

25.05 / Гривна подорожала относительно доллара и подешевела к евро

19.05 / Bild – Илон Маск пожурил немецких бюрократов — мешают строительству новой Гигафабрики

10.02 / В «Яндексе» начнет работать сервис безналичных расчетов Yandex Pay

02.10 / После Трускавца в “Слуге народа” планируют постоянные выездные заседания фракции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика