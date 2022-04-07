Мнения: Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

«Я могу заглянуть в твою память. В твои кошмары, мечты. Тебя преследует два самых ужасных слова – "что если"». Так обращался Морлок к главному герою фильма «Машина времени» – и эти же слова он мог бы сейчас сказать европейской элите.

«Я могу заглянуть в твою память. В твои кошмары, мечты. Тебя преследует два самых ужасных слова – "что если"». Так обращался Морлок к главному герою фильма «Машина времени» – и эти же слова он мог бы сейчас сказать европейской элите.

Гнев, вызванный событиями 24 февраля, на Западе еще силен – поэтому США и ЕС готовы принимать новые санкции против РФ в попытке наказать ее за слом американоцентричного мира. Однако гнев постепенно начинает уступать место рефлексии. Западное политико-академическое сообщество копается в своей памяти и мечтах, пытаясь понять, можно ли было предотвратить российскую спецоперацию – и те последствия для западного мира, которые эта спецоперация принесет.

Собственно, ответ уже есть – можно было, если бы господин Зеленский был сговорчивее. Американские СМИ написали, что за несколько дней до начала российской спецоперации канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагал украинскому лидеру отказаться от вступления в НАТО, объявить Украину нейтральным государством в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом. Однако украинский лидер отказался.

Правы ли в итоге западные страны, указывая на Зеленского, как виновника всех западных бед от российской спецоперации? С одной стороны, вина Киева очевидна. Ведь одним из главных требований Москвы, как считают некоторые европейские и американские эксперты, было именно невступление Украины в НАТО. Сам Альянс не мог взять на себя такое обязательство – в ином случае он нарушил бы принцип «открытых дверей» и нанес бы серьезный удар по своей репутации, потерял бы лицо. Но если бы Киев в одностороннем порядке взял обязательство не вступать в НАТО, то вроде как и лица целы, и Москва довольна. Но Украина вместо того, чтобы понять и встроиться, пошла на принцип и отказалась, проявив стандартную для майданного государства неадекватность.

С другой стороны, разве Москву удовлетворил бы украинский отказ от вступления в НАТО (а заодно и от размещения натовской военной инфраструктуры)? Ну, предположим, Владимир Зеленский отказался бы, подписал какие-то документы, раздал обещания, принял поправки о нейтралитете в Конституцию, убрал оттуда пункт о евроантлантической интеграции и поучаствовал бы в общей фотосессии с Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Где гарантия того, что подписанные им документы не были бы выкинуты на помойку истории через месяц-два? Где гарантия, что Зеленский – или его потенциальный сменщик – не внес бы снова изменения в конституцию, вымарав из нее нейтральный статус и вернув курс на НАТО?

Такой гарантии нет. Точнее, есть гарантия того, что Зеленский все это сделал бы. Напомним, что Украина системно саботировала все соглашения, которые заключала, начиная с Минских договоренностей. Владимир Зеленский оказался не в состоянии выполнять даже пункт о соблюдении режима прекращения огня.

На последующих встречах в рамках Нормандской четверки Киев не раз брал на себя обязательства, которые потом точно так же не выполнял. Таким образом, подписание Зеленским бумажек ничего бы не изменило. А изменило бы подписание другим человеком – президентом США Джозефом Байденом.

Спецоперацию действительно можно было бы предотвратить, если бы Америка пошла навстречу РФ в вопросах глобальной безопасности. Приняла бы те предложения, которые выставила ей Москва в конце 2021 года – или, хотя бы, начала конструктивно эти предложения обсуждать. Да, там был пункт о невступлении Украины в НАТО – но это был лишь один из моментов, который беспокоил российскую сторону. Кремль предлагал Белому дому выработать новые правила игры на постсоветском пространстве (признание этой территории российской сферой ответственности), в Европе (создание нормальной системы коллективной безопасности, принятие нового ДОВСЕ), а также на глобальной арене (сокращение конфликтности в российско-американских отношениях и отказ от враждебности). Вполне себе нормальные, логичные правила Modus Vivendi – то есть цивилизованного сосуществования великих держав.

Однако Соединенные Штаты эти предложения отвергли. Америка не собиралась признавать российские интересы на постсоветском пространстве – Вашингтон считал этот регион своим трофеем. Америка не собиралась создавать с Россией систему коллективной безопасности в Европе, ведь это подорвало бы возможности и функции НАТО. Альянса, который уже давно превратился не столько в военный, сколько в политический блок, обеспечивающий контроль Соединенных Штатов над европейскими процессами. Наконец, Штаты не собирались создавать какой-то Modus Vivendi с Россией – страной, которая не только отказывалась подчиниться американскому ценностному диктату, но и стимулировала на сопротивление другие страны. Правящая при Байдена либерально-глобалистская элита просто физически не могла отказаться от курса на идейное господство в мире, а, значит, и неспособна сосуществовать с государственными проектами, основанными на иных принципах.

Поэтому да, российскую спецоперацию можно было бы предотвратить, если бы кое-кто проявил адекватность, умеренность, дальновидность и скромность. Однако этим «кое-кем» был отнюдь не Владимир Зеленский, а Джозеф Байден. Ну и, конечно, главы Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, которые оказались неспособны самостоятельно найти военно-политические компромиссы с Москвой во имя европейских интересов, после чего защитить эти компромиссы от США. И не мечтать теперь о том, как бы все вернуть назад, к состоянию 23 февраля – без инфляции, роста цен в ЕС, унижения Запада на Украине и обрушения всех правил игры в американоцентричном мире.

Вот только уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов.

Теги:

спецоперация

,

Россия и Украина

,

Владимир Зеленский

—