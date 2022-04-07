 

СК завел уголовное дело о пытках российских военнопленных на Украине

07.04.2022, 17:05, Новости дня
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Российские следователи открыли дело о пытках и издевательствах над российскими военными на Украине, сообщили в Следственном комитете России.

«Военный следственный отдел Следственного комитета по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Основанием для возбуждения послужили показания рядового, его данные не разглашаются в интересах следствия. Он пробыл в плену 29 дней, там его постоянно избивали и угрожали убийством.

«Давая показания, рядовой пояснил, что, находясь в плену, слышал, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву «Z», а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями», – указали в СК.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза рядового, принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее в четверг глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины, в том числе преступлений, совершенных украинскими националистами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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