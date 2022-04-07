 

Мнение: Китай России не поможет

07.04.2022, 17:02, Разное
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И вот эти два дивных сообщения, в ленте практически одновременно: с одной стороны, российские НПЗ и нефтяные компании дружно сообщают о затоваривании – им в буквальном смысле становится негде держать объемы добытой нефти и нефтепродуктов (потому что их перестали брать традиционные потребители, в рамках эмбарго) – и вот такое сообщение:

“Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании отказываются заключать новые контракты на поставку российской нефти.
Об этом рассказали шесть источников изданию Reuters.
По словам собеседников агентства, китайские компании опасаются, что покупка дополнительных объёмов нефти в России может быть расценена как поддержка Москвы”.

Китай, как и следовало ожидать, отнюдь не союзник. Ну а Россия, получается, близка к коллапсу УЖЕ СЕЙЧАС. Столько нефти в самой России не нужно, остановить работу НПЗ нельзя, добычу – нельзя, покупателей – нет. Финита.

Источник: Размышления вольного социолога



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