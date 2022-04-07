 

Мнение: О принятии мер в отношении Google

07.04.2022, 16:53, Разное
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О принятии мер в отношении Google LLC за несоблюдение российского законодательства

За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера.

В частности, к компании Google и ее информационным ресурсам будут применены следующие меры:

– информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства;

– запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» и националистический полк «Азов». На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов.

Также с апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. В частности, выявлена блокировка аккаунтов или контента новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других.

Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74264.htm – wbyr

В числе сервисов, которые поисковые системы будут маркировать, информируя пользователей о нарушении российского законодательства — поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

Также сегодня Мишустин заявил, что Google Play вскоре может перестать работать в России – из него нельзя будет скачивать приложения.

Источник: Colonel Cassad



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