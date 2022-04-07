Почему плачет Сергей – Личное мнение

Телеведущий Андрей Норкин, переживший не так давно смерть жены, сделал интересное заявление. Хочу, чтобы вы его прочитали.



Фото: Соцсети

«Я недавно прочитал: певец Сергей Лазарев признался, что плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а он не может. Ну, ребята, вы чего?», — возмутился Норкин.

Нет, ну это сильно — сравнить Лазарева и Шостаковича.

Совершенно понятно, что мы все совершенно иначе реагируем на стресс, чем люди, жившие 80-100 лет назад.

То, с чем справлялись они, пережившие и Первую мировую, и революцию, и Гражданскую, и так далее, мы явно справиться не готовы.

Взять того же Лазарева — с детства на сцене. Всегда был сыт, одет, с денежкой. Вокруг — поклонницы и поклонники. Отдых на лучших курортах. Да и сами концерты — это ведь вам не у сталеплавильной печи стоять.

Малейшая трудность — слёзы. Плачет Серёжа, ему тяжело.

Норкин, как человек старшего поколения, конечно же, этого не понимает. Да и не может понять, потому что его жизнь была наполнена другими событиями. И 90-е он хорошо помнит, да и личную утрату пережил.

Не то, чтобы я хотела прямо уж защищать плачущего Лазарева, но и не стала бы осуждать тех, кому психологически очень трудно.

Давно не спрашивала: а вы сейчас как?

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