Мнение: Третий путь

Небезызвестный сенатор Клишас написал в своем ТГ-канале: «Левая или правая идеология – всё это потеряло первоначальный смысл. Суверенитет Страны и уважение достоинства и прав человека в историческом и культурном контексте – основа правовой идеологии современной России».

Провозглашенный лозунг есть почти дословная трактовка классического «третьего пути» теоретика Вальтера Ратенау и практика этой идеологии Грегора Штрассера, создателя НСДАП. Иначе «третий путь» называется еще «третей позицией» или «третей альтернативой» (последнее, конечно, оксюморон, так как альтернатив может быть только две по сути определения этого термина). Это националистическая идеология, на словах дистанцирующаяся от левых и правых идей, но она же всегда становится базой для солидаризма и корпоративизма, которые в свою очередь всегда приводят к фашизму.

В целом всё правильно. Российский периферийный капитализм, полностью обанкротившись в идейном, политическом и экономическом пространствах, вынужден маневрировать в сторону фашизма, как пределу развития любой обанкротившейся модели. То, что в России фашизм становится базовой моделью социального устройства, сложно не заметить и не признать. Отрицать — сколько угодно, но обмануть законы развития невозможно.

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