Визитная карточка: как характеризуют женщину цвет и форма маникюра

Наш внешний вид является своего рода визитной карточкой. Он может многое рассказать о нашем характере и темпераменте. Маникюр – неотделимая часть образа женщины. По нему можно судить не только об эстетическом вкусе хозяйки, но и о ее личности. В статье мы расскажем, как характеризуют женщину цвет, форма и дизайн маникюра.

Цвет

Маникюр отражает внутренний мир женщины и ее сегодняшнее душевное состояние. Большое значение имеет выбор цвета. Далее мы расскажем о связи разных оттенков с чертами характера.

Черный

Этот оттенок нравится сильным женщинам. Они обладают лидерскими чертами характера. Но нередко такие люди прячут утонченную и нежную натуру под брутальной маской.

Красный

Этот цвет характерен для эмоциональных личностей. Любительницы красных оттенков откровенны и не скрывают своих желаний.

Розовый

Розовый цвет любят женщины, настроенные на успешную карьеру. Такие люди не любят чрезмерного внимания к своей персоне.

Желтый

Жизнелюбивые оптимистки обожают солнечные желтые тона. Такие женщины любят удивлять окружающих.

Золотистый

Золотистый цвет символизирует изобилие. Если он преобладает в маникюре, то его обладательница самолюбива и требует много внимания к себе.

Оранжевый или коралловый

Это любимые цвета женщин с легким и доброжелательным характером. Обладательницы оранжевого и кораллового маникюра умеют радоваться жизни.

Белый или прозрачный

Эти неброские оттенки нравятся нежным женщинам. Такие дамы приятны в общении, но обладают очень сильным и волевым характером.

Голубой

Любительницы голубого маникюра умны и эрудированны. Они интересные собеседницы, но при этом очень эмоциональны.

Зеленый

Зеленый цвет любят терпеливые женщины, которые упорно идут к своей цели. Они умеют дружить, но требуют от окружающих похвалы и внимания.

Форма

Если вы хотите побольше узнать о характере дамы, то следует обратить внимание и на форму ногтей. Она тоже отражает черты личности.

Заостренные

Острые ногти характерны для жестких и властных людей. Такие женщины склонны к конфликтам и самоутверждению любыми способами. Их не привлекает ведение домашнего хозяйства.

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Закругленные

Закругленный верх ногтей свойственен практичным девушкам. Такие женщины добры и дружелюбны, но способны отстаивать свое мнение.

Длинные

Длинные ногти – признак внутренней агрессии. Такие женщины часто бывают капризны и конфликтны.

Короткие

Короткие ногти не всегда указывают на определенную черту характера. Скорее всего, это вынужденная мера, связанная с работой или уходом за маленьким ребенком.

Рисунок

В наши дни многие девушки наносят на ногти яркие и красочные рисунки. Предпочтения в нейл-арте тоже могут немало поведать о личности женщины.

Мелкий и броский узор

Многим девушкам нравятся яркие, но миниатюрные рисунки на ногтях. Это признак внимательных натур, которые замечают все детали.

Контрастный дизайн

Контрастный рисунок на ногтях выдает разносторонне развитую личность. Иногда такие люди склонны к частой смене настроения.

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Черные линии

Рисунок в виде прямых черных линий нравится сильным и волевым женщинам. Они обладают таким чертами характера, которые традиционно считаются мужскими.

Животные

Нередко на ногтях у женщин можно увидеть изображения животных: кошек, собак, птиц, бабочек. Такой маникюр обожают дамы, желающие привлечь к себе побольше внимания.

Классика

Классические варианты дизайна ногтей выглядят неброско и скромно. Это может быть френч или рисунок в виде тонких полосок или точек. Такой маникюр нравится консервативным и сдержанным женщинам.

Заключение

Как судить о характере женщины, если она часто меняет цвет и форму маникюра? В этом случае нужно обратить внимание, какой нейл-арт она носит в большинстве случаев. Многие девушки любят экспериментировать с маникюром. Но рано или поздно они возвращаются к наиболее комфортному варианту, который соответствует их типу личности.