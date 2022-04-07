Мини-боб как главный тренд весны-лета 2022: что делает эту короткую стрижку особенной и как выбрать свою

Короткие стрижки омолаживают облик. Одна из них – короткий боб. Эта прическа станет одним из главных трендов весны-лета 2022 года. Она выглядит броско и дерзко, но в то же время женственно. В статье мы расскажем об особенностях стрижки мини-боб, а также поделимся советами по выбору своего варианта этой прически.

Что это за стрижка

Несколько лет длинный боб оставался в тренде. Сейчас его постепенно вытесняет короткая версия этой прически – мини-боб. Ее отличительной особенностью является меньшая длина.

При классическом бобе длина волос останавливается между плечами и подбородком. Новый вариант этой стрижки требует определенной смелости, но выглядит стильно и женственно. Мини-боб предполагает длину прядей не ниже линии подбородка.

Кончики волос обрамляют скулы и эффектно подчеркивают черты лица. Эта стрижка создает хороший объем и идеально подходит для прядей тонкой текстуры.

Если большинство коротких причесок кажется вам слишком скучными, то присмотритесь к стрижке мини-боб. Она универсальна и имеет много версий. У вас есть возможность подобрать вариант под свой тип лица.

Мини-боб и форма лица

Длину стрижки мини-боб всегда можно отрегулировать на несколько сантиметров под разные формы лица.

Эта прическа визуально укорачивает лицо. Поэтому она идеально подходит длиннолицым женщинам, а также обладательницам сердцевидной формы. Круглолицым девушкам лучше попробовать тупую форму мини-боба с прямым срезом. Это сделает контур лица более четким. Квадратное лицо будет выглядеть мягче, если вы соедините короткий боб с маленькой челкой. Такой вариант прически освежает и омолаживает.

Как стилизовать прическу

Эту прическу можно стилизовать в соответствии с вашим вкусом. Если вам нравятся элегантные и гладкие стрижки, то выберите мини-боб с прямыми волосами. Если вы любите выглядеть более непринужденно и игриво, то создайте на голове легкие волны.

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Мини-боб также подойдет тем женщинам, которые не могут тратить много времени на укладку. Эта стрижка не требует сложного ухода. Просто вымойте волосы и дайте им высохнуть естественным путем, без применения фена.

Если вы любите разнообразие, то у вас есть возможность каждый день носить мини-боб по-разному. Эта прическа дает вам полную свободу творчества.

Стрижка с челкой

В весенне-летний сезон прически с челкой пользуются особой популярностью. Они молодят и придают волосам объем. Вы можете выбрать короткий боб с челкой. Такая комбинация поможет вам получить модную стрижку.

Вы можете выбрать любую челку: прямую, волнистую, боковую, длинную, короткую. Главное, чтобы она подходила к вашему лицу.

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“Тупой” мини-боб

“Тупой” мини-боб – это вариант стрижки с прямым срезом волос. Этот вид прически исключает рваные пряди и ассиметричные перепады. Он придаст вашему облику особую элегантность.

Острые края этой стрижки визуально увеличивают объем шевелюры. Это отличный вариант для тонких волос. Если у вас густые или вьющиеся пряди, то их кончики лучше увлажнить маслами.

“Тупой” мини-боб красиво смотрится на прямых прядях. Если вы хотите создать такой эффект, то используйте утюжок для волос.

Однако этот вариант прически неплохо выглядит и на волнистых волосах. Он придает облику свежесть и игривость.

Заключение

Мини-боб – практичная и удобная прическа. Ее можно варьировать в зависимости от типа лица и собственного вкуса. Она подходит практически всем женщинам, которым нравятся короткие стрижки.