Мнение: Конец постсоветской эпохи, консолидация элит и современный западный тоталитаризм

1. После 24 февраля многие заговорили о смене эпох в мировой истории: американская гегемония в мире пала, эра доминирования США закончилась. Прохождение важной исторической границы признают и сами американцы:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/era/

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эпоха международных отношений, которая пришла на смену холодной войне, завершилась. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась», — сказал политик.

Поворот России к суверенной политике произошёл намного раньше, для нас постсоветская эпоха давно уже закончилась. В качестве поворотных дат можно назвать и 2014, и 2008, и 2007 (Мюнхенская речь), а то и вовсе 2000 или даже 1998 (разворот самолёта Примакова над Атлантикой).

Теперь же то движение, которое очень медленно и с трудом начала Россия много лет назад, приобрело большое ускорение и стало уже очевидным для всего мира, в том числе и для наших западных «партнёров». Россия теперь может игнорировать просьбы США, а в недалёком будущем так могут начать поступать Китай и другие крупные державы (которые уже отказывают американцам в поддержке, но ещё не идут на открытую конфронтацию).

Мировая история не закончилась, она продолжается. США в 1991 году не победили окончательно, Фрэнсис Фукуяма ошибся. Мир становится другим прямо на наших с вами глазах, точка невозврата пройдена, эпоха перемен в самом разгаре.

2. Кримсональтер пишет о консолидации элит в России. За границу уехали очень немногие, большинство настроено на борьбу до победного конца:

https://t.me/crimsondigest/1438

Показателен эпизод с параолимпийцами. На этом моменте многие (даже “технократически” настроенные) совсем остро ощутили, что дело не в Путине, и не в Украине, а в том, что вопрос принял “земельную плоскость”, т.е. или они нас закопают или мы их. Технократы решили, что их больше устраивает вариант “закопать их”, и делают лопаты. С закруглёнными уголками.

Сделаю пару заметок на полях от себя.

Я не вижу никакой паники среди высокоуровневых подписчиков моего финансово-аналитического проекта, и даже наоборот. Владельцы среднего бизнеса и менеджмент крупного бизнеса, с которым ваш покорный слуга общается в силу производственной необходимости, прекрасно осознают все трудности и проблемы, но задают и совсем другие вопросы:

“Они [указывает пальцем в потолок] с этими [нецензурное] не помирятся в ближайшие месяцы?”

Я говорю, что очень маловероятно, а собеседник обычно сообщает, что собирается “занять” кусок рынка, с которого свалили какие-то западные игроки, и прикидывает стоит ли рисковать своими деньгами ради этого окна возможностей. Прикидывают и рискуют.

Я отчётливо вижу, как идут два потока: кто-то пытается “выдрать” последние деньги из страны в Дубай или (особо смелые) в Делавэр, но больше тех, кто сейчас продаёт европейскую (зачастую элитную/премиальную) недвигу, вытаскивает деньги с швейцарских счетов и возвращает всё в Россию. Потому что тут – жить, и тут (парадоксальным образом) – безопаснее и “есть понятия”.

3. Виктор Мараховский пишет про суть и методы западного тоталитарного режима:

https://t.me/vmarahovsky/2225

…мы можем констатировать, что децибелократия установлена — причём в крайне любопытной форме.

(…) Передовые общества, конечно, тоталитарны — но тоталитарны не так, как представляли себе титаны антиутопий — Хаксли и Оруэлл. Первый, напомним, полагал, что тоталитаризм будущего будет основан на всеобщем наркотическом (лимбическом, если быть точным) самодовольстве и проистекающем от общей удовлетворённости нелюбопытстве. Второй — что он будет обеспечен тотальной информационной властью одной партии, кроящей реальность по живому и превращающей «Океания никогда не воевала с Евразией» в «Океания всегда воевала с Евразией».

Современный тоталитаризм более гибок и текуч. Он не заботится об удовлетворённости индивидов и не слишком эффективен в части управления общественным мнением (особенно на длительных дистанциях). Он даже не настаивает на какой-то там жёсткой партийно-властной структуре.

Он формирует не отношение общества к чему-либо в картине мира — а саму эту картину. И делает это, управляя громкостью.

(…) Опрос о том, сколько, по мнению граждан США, среди них негров, показал результат: 41% (в действительности 12%).

Сколько богатых семей, зарабатывающих более 500 000 долларов в год? 26%, ответили американцы (действительность — 1%).

Сколько вегетарианцев и веганов? 30%, ответили американцы (в действительности 5%).

Сколько среди вас трансгендеров? 21%, ответили американцы (в действительности 1%)».

Историк Сергей Цветков, тем временем, предлагает использовать для описания современной западной идеологии термин тоталерантность. Меткий эпитет, однако тоталитаризма на Западе становится всё больше, а вот толерантности (настоящей толерантности) – всё меньше.