 

В РФ началось производство нового кроссовера Haval Dargo

07.04.2022, 15:50, Разное
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Завод Haval в РФ приступил к серийному производству нового кроссовера под названием Haval Dargo.

Автомобиль поступит в продажу на отечественном рынке до конца текущего года. Модель имеет просторный салон и увеличенный кузов. По внешнему виду новая модель отличается формой капота, решеткой радиатора, бамперами, светодиодными фарами и расширенными колесными арками. Под капотом кроссовера Haval Dargo установлен 2-литровый мотор на 245 л.с.

Новая модель приводится в движение роботизированной коробкой передач. В продажу запустят комплектации с передним и полным приводом. Автомобиль оснащается различными режимами езды, для комфортного передвижения по снегу, грязи и другим поверхностям. Стоимость кроссовера Haval Dargo пока не сообщается.



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