Обновленный внедорожник Hyundai Palisade 2023 представят через неделю

Южнокорейский бренд Hyundai поделился официальным тизером модернизированного внедорожника Hyundai Palisade 2023 модельного года.

Премьера автомобиля состоится в рамках ближайшего автосалона в Нью-Йорке, который состоится на следующей неделе. Автомобиль оснащается стильной радиаторной решеткой, а также квадратной формой головной оптики. Вместе с тем разработчики предусмотрели новые колесные диски. Эксперты полагают, что внедорожник Palisade 2023 лишен новой коробки передач, однако в продажу запустят модель с передним или полным приводом.

Под капотом сохранится 3,8-литровый бензиновый агрегат, но его уровень мощность засекречен Вместе с тем актуальная генерация внедорожника Palisade 2023 доступна в продажу от 34,3 тысяч долларов в базовом исполнении.