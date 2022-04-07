Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из РФ
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Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива, сообщается на сайте Европарламента.
«Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против голосовали 93 парламентария, 46 – в голосовании не участвовали. Отмечается, что резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее сообщалось, что страны G7 решили усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
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