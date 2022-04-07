Мишустин рассказал о реализации инициатив «Единой России» в социальной сфере

Одним из важных направлений совместной работы «Единой России» и правительства является социальная газификация домовладений, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме.

По словам главы правительства, число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тыс. договоров.

«И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Все будет реализовано», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия».

Ранее партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах.

Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

Развитие первичного звена здравоохранения также является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России».

По словам Мишустина, в прошлом году свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования. Также в субъекты РФ было направлено 5,5 тыс. специальных автомобилей для врачей и фельдшеров, направлено в регионы 1600 машин скорой помощи.

В минувшем году было построено и заменено почти 3 тысячи ФАПов для почти 8 млн сельских жителей. В малые населенные пункты, где нет возможности организовать ФАП, поставлено почти 1,5 тысячи передвижных медицинских комплексов. Там осмотры прошли более 3,5 млн человек, такая работа будет продолжена. Кроме того, была расширена программа медицинской реабилитации.

Напомним, в сфере здравоохранения депутаты от партии намерены реализовать также комплекс законодательных и других мер, в том числе разработать и внедрить новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, а также адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах. «Единой России» предстоит сконцентрироваться на решении проблемы дефицита кадров первичного звена и лекарственном обеспечении.

Также Мишустин рассказал и об обеспечении школьников младших классов горячим питанием. Оно было введено в школах по инициативе «Единой России» и президента.

«По инициативе главы государства совместно с регионами обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием. То есть 7,5 млн детей. Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. И если мамы и папы целый день работают. Говорили об этом недавно на встрече с фракцией «Единой России». Попросил моего заместителя Татьяну Голикову держать вопрос на особом контроле», – сказал премьер-министр.

Кроме того, широкополосный интернет проведен во все больницы, поликлиники, ФАПы, колледжи и вузы России, всего более чем в 75 тыс. социально значимых учреждений, сообщил Михаил Мишустин.

По его словам, в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций.

Также, как отметил председатель правительства, 400 тыс. детей отдохнули по программе детского туристического кешбэка в прошлом году. Эта программа будет продолжена.

Говоря о планах по капитальному ремонту действующих школ, он заверил, что все задачи будут решены. В прошлом году власти, по словам премьер-министра, закупили более 4 тыс. автобусов, чтобы дети могли добираться до школ.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии.

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