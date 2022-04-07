Мишустин: Экономика РФ за полгода перестроится на работу в новых условиях

Экономике РФ нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Государственной думе.

«Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться», – цитирует его ТАСС.

Ранее Мишустин заявил, что власти РФ определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства.

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