 

Мишустин: Экономика РФ за полгода перестроится на работу в новых условиях

07.04.2022, 15:41, Новости дня
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Экономике РФ нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Государственной думе.

«Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться», – цитирует его ТАСС.

Ранее Мишустин заявил, что власти РФ определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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