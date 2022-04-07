“Закорючки эти мало кому понятны”: переехавший в Грузию московский дизайнер собирает деньги на перевод уличных указателей Тбилиси на русский язык

Московский урбанист Даниил Курдюков, совершивший в марте релокейт в Грузию, предложил перевести дорожные указатели в Тбилиси на русский язык и даже открыл сбор денег на эту цель. По словам дизайнера, грузинский язык непонятен мигрантам из России, поэтому вместо него следует использовать русский или английский.

Курдюков планирует собрать около 2 тысяч долларов. На эти деньги он создаст дизайн новых уличных указателей, а затем передаст его городским властям.

“Будем честны, закорючки эти мало кому понятны – даже если перевести их гугл-камерой, то запомнить всё равно невозможно, они попросту сливаются в глазах. В центре есть указатели на английском, но в центре жить дорого, многие селятся на окраинах. Поэтому надо сделать новые указатели и сделать их по-человечески – на русском языке или на английском”, – написал он в Facebook

“Я планирую запустить сёрвэй среди тех, кто сделал релокейт – будем решать, английский или всё-таки русский. Второе нежелательно, русский язык сейчас имеет чёткий абьюзивный тинт во всём мире. Но как люди решат, так и будет”, – добавил дизайнер, отвечая на комментарии.

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