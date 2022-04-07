Компания Mitsubishi показала первое изображение нового хэтчбека Mitsubishi Colt 2023 года

Известно, что популярная модель Mitsubishi Colt в дальнейшем получит грандиозное обновление.

Автомобиль сохранит прежнее название, однако выйдет на рынок в модификации гибридного хетчбэка, который поступит на рынок Европы. Вместе с тем модели приписывают 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые суммарно выдают 140 л.с. мощности. Разработчики предусмотрели улучшенную архитектуру CMF-B.

Предполагается, что официальная презентация гибридной новинки состоится в течение нескольких недель, однако приобрести новый хетчбэк станет возможным только в следующем году. Стоимость и комплектации пока умалчиваются производителем.