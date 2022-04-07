В РФ продлили туристический кешбэк до 15 апреля
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В РФ продлевают программу туристического кешбэка до 15 апреля, ожидается, что ей воспользуются еще минимум 1,5 млн человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство приняло решение – продлить ее (программу туристического кешбэка) до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Мишустина, чтобы отдых в РФ был для россиян более доступным и комфортным, в прошлом году по поручению президента разработана программа возврата части стоимости за путевку. «Она быстро стала популярной. Уже более полутора миллионов человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему много», – отметил премьер-министр.
В начале апреля в пресс-службе Ростуризма заявили, что продажи туров по РФ с кешбэком в рамках текущего этапа досрочно завершатся в ночь на с 8 на 9 апреля из-за повышенного спроса.
Напомним, продажи туров начались 15 марта и продлиться должны были до 1 мая. Отправиться в поездку можно с 15 марта до 1 июля.
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