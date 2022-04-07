 

“Теперь в этом нет никакого смысла”: Эфиопия объявила о приостановке гражданской войны из-за сокращения помощи от ООН

07.04.2022, 13:51, Разное
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Власти Эфиопии и повстанцы на совместной пресс-конференции заявили, что вынуждены временно приостановить гражданскую войну из-за радикального сокращения финансирования от международного сообщества. Лидер боевиков вернётся на работу в министерство сельского хозяйства, а вооружения обеих сторон будут законсервированы до лучших времён.

Вице-премьер страны посетовал на “очевидно расистский” подход ООН и предубеждения при расстановке приоритетов. С начала марта финансирование страны по международной линии резко сократилось, а затем её властям и вовсе предложили помощь в восстановлении конкретных объектов, а не перечисление траншей.

“Раньше как было? Допустим, товарищи повстанцы разрушают школу, в которую, честно говоря, и так никто не ходил. Мы получаем сначала глубокую озабоченность от ООН, а затем 12 миллионов долларов по линии ЮНИСЕФ, на которые закупаем автомобили в гараж правительства. Сейчас нам настолько урезали финансовую и гуманитарную помощь, что это уже не имеет никакого смысла. Мы даже музей подорвали две недели назад и ничего, тишина, в ЮНЕСКО на наши письма не отвечают”, – пожаловался политик.

Власти и повстанцы будут готовы возобновить боевые действия, как только мировые организации подтвердят возвращение к прежней модели финансирования. Аналогичный кризис происходит ещё как минимум в двух африканских странах, которые прежде тоже получали деньги от ООН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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