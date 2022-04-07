Раскройте свой творческий потенциал: советы по макияжу для женщин в возрасте

Старение – неизбежная часть жизни. Мы не в силах его остановить, но мы можем хорошо выглядеть, независимо от возраста. Многих зрелых дам интересует, как накрасить лицо, чтобы смотреться моложе. В статье мы приведем советы по макияжу для пожилых женщин. Он помогут вам не только омолодить внешний вид, но и раскрыть творческий потенциал.

Позаботьтесь о коже

С возрастом кожа теряет эластичность. Она истончается и становится уязвимой. Поэтому за ней очень важно ухаживать.

Для начала убедитесь, что вы пьете достаточно воды. Это помогает коже оставаться увлажненной. Не забывайте наносить на лицо солнцезащитный крем. Это уменьшит повреждение эпидермиса ультрафиолетовыми лучами и замедлит старение.

Реже подвергайте кожу воздействию воды и используйте мягкое мыло. Это предотвратит сухость эпидермиса. С этой же целью используйте увлажнители воздуха.

Приобретите качественные увлажняющие кремы: дневной и ночной. Отдавайте предпочтение средствам с антивозрастными компонентами.

Используйте праймер

Перед нанесением декоративной косметики обязательно используйте праймер. Это средство выровняет кожу, заполнит морщины и поможет другим продуктам прочно удерживаться.

Праймер следует использовать после очищения лица, но до применения тональной основы. Наносите его легкими круговыми движениями.

Выберите правильную тональную основу

Откажитесь от использования густой, жирной и тяжелой основы. Такие продукты делают кожу тусклой и сухой.

Используйте легкие и светящиеся тональные составы. Они придадут вашей коже естественный и сияющий вид.

Увлажняйте спонж

Для нанесения тональной основы используйте влажный спонж. Это поможет вам распределить продукт равномерно и плавно, а также увлажнить лицо. Такой прием позволяет избежать полос тональника на коже.

Пропитайте спонж водой, а затем отожмите всю лишнюю жидкость. Губка должна быть влажной, но не мокрой. Выдавите на нее тональное средство и распределите по лицу небольшими мазками.

Применяйте консилер

Консилер – отличный продукт, который поможет вам замаскировать пигментные пятна и темные круги. Помните о том, что это средство всегда наносится после тональной основы.

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Основа выравнивает тон кожи и частично скрывает пятна. Это поможет вам определить необходимое количество консилера. Его следует наносить только на те проблемные места, которые нельзя скрыть с помощью тональника.

Как покрасить брови

У многих пожилых женщин брови истончаются и слабо выделяются на лице. Это нередко становится результатом чрезмерного выщипывания волосков в молодые годы.

Если у вас есть подобная проблема, то брови необходимо заполнить. Используйте с этой целью карандаш. Не проводите сплошную четкую линию, а сделайте несколько штрихов между волосками. Затем растушуйте косметику пальцем.

Не переусердствуйте с румянами

Румяна освежают лицо и придают приятный цвет щекам. Но зрелым дамам не стоит злоупотреблять этим средством. Неестественно румяные щеки могут состарить вас на несколько лет.

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Если раньше вы наносили румяна на всю щеку, то откажитесь от этой техники. Создайте румянец на яблоках щек. Затем с помощью кисти закрутите средство немного выше. Это поможет выделить глаза.

Не растягивайте веко

Подводка для глаз делает ваш взгляд более ярким и выразительным. Однако когда мы становимся старше, нам становится трудно провести четкую стрелку из-за морщинок на веках.

Никогда не растягивайте веко при нанесении подводки. При этом кожа сморщится еще сильнее, и вы не сможете провести четкую линию.

Посмотрите в зеркало, приподнимите подбородок и наполовину прикройте веки. Затем проведите стрелку от внутреннего уголка глаза к внешнему. Она получится аккуратной и ровной.

Завивка ресниц и правильная тушь

Перед нанесением туши завейте каждую ресничку у корня. Удерживайте ее щипцами около 15 секунд. Эта процедура сделает ваши глаза выразительными.

Не стоит использовать тушь с удлиняющим эффектом. Гораздо важнее найти продукт, который придает ресницам больше объема. Посмотрите вниз на свой нос, а затем нанесите тушь сначала на кончики волосков, а затем на основание.

Советы по макияжу губ

С возрастом губы теряют пухлость и становятся тоньше. Чтобы придать им полноту, перед нанесением помады обработайте их увлажняющим бальзамом.

Нередко линия рта теряет четкость из-за возрастных изменений. В этом случае следует использовать контурный карандаш. Его нужно подбирать под цвет помады. Вы можете провести им линию слегка выходящую за пределы губ, это придаст рту пухлость.

Перед нанесением помады можно использовать лайнер. Это поможет косметике для губ дольше держаться.

Заключение

Мы ознакомили вас с некоторыми хитростями омолаживающего макияжа. Применяйте их на практике, это позволит вам отлично выглядеть даже в очень зрелом возрасте.