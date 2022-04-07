“Гарри Поттера написал Аркадий Гайдар” – главный библиотекарь России

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Полина-Тереза Давыдова 5 апреля торжественно открыла выставку, посвящённую кражам литературных произведений русских писателей западными авторами.

– Мы провели контент и дискурс анализ более 100 книг, которые приписываются писателям из США, Великобритании и других недружественных стран. Исследование однозначно показало, что большая часть произведений была написана другими людьми. Используя технологии искусственного интеллекта, нам удалось установить истинных авторов этих работ. Например, книги о Гарри Поттере были написаны Аркадием Гайдаром, а самозванка Роулинг банально украла труды советского писателя, – заявила Давыдова.

Кроме Роулинг в плагиате были уличены Дэн Браун, который использовал рукописи Алексея Толстого и Стивен Кинг, укравший труды Николая Островского. В настоящий момент библиотекари продолжают анализировать произведения современных зарубежных писателей и классиков европейской литературы.

По предварительным оценкам, более половины всех опубликованных в США и Западной Европе за последние 200 лет книг содержат некорректные заимствования из произведений российских и советских авторов. После завершения проекта будет создан единый реестр “Зарубежные авторы-плагиаторы”.

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