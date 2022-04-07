Компания Lexus представит новый электрический кроссовер Lexus RZ 450e 21 апреля 2022 года

Премиальная марка Lexus рассекретила сроки выхода нового электрического кроссовера под названием RZ 450e.

Официальный дебют модели состоится в ночь на 21 апреля. Автомобиль является первым серийным электрокаром в виде кроссовера от японских разработчиков. Вместе с тем эксперты предполагали, что новинка сохранит дизайн от концепта LF-Z Electrified, однако разработчики предусмотрели иной внешний вид для нового паркетника.

Автомобиль имеет многорычажную заднюю подвеску. Пока технические характеристики умалчиваются, однако эксперты полагают, что электрическая установка выдает от 204 л.с. мощности. В продажу также запустят модель с полным приводом с улучшенной производительностью. Запас хода электрического кроссовера достигает 450 километров.