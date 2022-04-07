Генпрокуратура выступила за признание геноцидом истребления людей в Орловской области во времена ВОВ

Генпрокуратура потребовала признать массовое убийство граждан во время Великой Отечественной в Орловской области геноцидом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурор Орловской области направил в Орловский областной суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Прокуроры и следователи изучили материалы по массовым захоронениям мирных жителей и военнопленных в районах деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района и многочисленные архивные документы.

За время оккупации 1941-1943 годов в регионе немецко-фашистские захватчики создали карательные батальоны, уничтожавшие советских граждан и военнопленных, пытали и истязали жителей.

«Так, в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Шлеммера было создано карательное подразделение «Украинская компания» под руководством Мирошниченко по прозвищу «Гетман», которое только в Знаменском районе Орловской области уничтожило более 170 жителей, включая младенцев, женщин и стариков», – пояснили в надзорном ведомстве.

Всего за период оккупации захватчиками и пособниками было уничтожено не менее 421 750 человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.

«Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Орловской области, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей, приведенных в актах Орловской областной комиссии. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов», – указали в Генпрокуратуре.

Для признания свершенных преступлений военными преступлениями и преступлениями против человечности, и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза региональная прокуратура направила в «Орловский областной суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение».

Ранее преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области признали геноцидом по решению Ростовского областного суда.

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября до ноября 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943-го. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Согласно архивным данным по Ростовской области, в период оккупации в Змиевской балке города Ростова-на-Дону было уничтожено более 27 тыс. человек, в шахте им. Красина города Шахты – более 3,5 тыс. человек, в Петрушиной балке города Таганрога от 7 тыс. до 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, на территории карьера кирпичного завода города Сальска – более 3 тыс. мирных жителей и военнопленных.

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