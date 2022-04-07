В РФ решили запустить новую программу расселения аварийного жилья

Российские власти сейчас формируют новую программу по расселению аварийного жилья, на ее реализацию в ближайшие два года направят 45 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

Глава кабмина обратил внимание, что отрасль сегодня демонстрирует существенный рост, «также как сельское хозяйство практически не зависит от импорта». В частности, по его словам, опережающими темпами идет расселение граждан из аварийного жилья. «132 тыс. человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это мы направили дополнительно более 160 млрд рублей. Люди, наконец, получили квартиры. Об этом мне также рассказывали жители Сахалинской области в ходе рабочей поездки на Дальний Восток», – передает ТАСС слова Мишустина.

Премьер отметил, что это очень важная работа, которая продолжится по всей стране. Только за первый квартал текущего года получили новое жилье еще почти 70 тыс. человек, указал он. «По поручению президента сейчас формируем новую программу расселения. На ее реализацию в ближайшие два года предусмотрено 45 млрд рублей», – добавил он.

В целом же, сообщил Мишустин, за прошедший год более 4 млн семей улучшили свои жилищные условия, было введено в эксплуатацию почти 93 млн квадратных метров жилья. «Это рекордный объем строительства жилья за всю историю нашей страны, включая советский период», – указал он.

В то же время, продолжил премьер, важнейшим драйвером жилищного строительства является ипотека. «Было взято почти 2 млн кредитов, при этом четверть из них – по льготной программе на новостройки», – рассказал Мишустин.

«И, конечно, будем и дальше создавать комфортную городскую среду, привлекать к этой работе местные власти», – заверил председатель правительства. Он напомнил, что в прошлом году для малых городов и исторических поселений расширили возможность участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству, увеличив сумму на выплату грантов с 5 до 10 млрд рублей. «Используя такие средства, победители смогут воплотить свои идеи в жизнь, что изменит облик многих населенных пунктов, обеспечит появление новых рабочих мест, в конечном счете повысит качество жизни на этих территориях», – подытожил Мишустин.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции утвердительно ответил на вопрос о продолжении действия программы переселения граждан РФ из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

—