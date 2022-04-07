 

В Москве наградили победителей премии “Событие года”

07.04.2022, 12:32, Разное
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Осень 2021 года в Москве стала самой яркой и красивой благодаря городскому фестивалю “Цветочный джем”. Москвичи и гости столицы любовались 12 огромными дизайнерскими садами с 1 сентября по 1 октября 2021 года. Ландшафтные дизайнеры со всего мира проявляли свои таланты на улицах Москвы.

Фотографии пышно цветущей Москвы буквально пестрили на просторах соцсетей, привлекая все новых гостей столицы. Сады “Цветочного джема” находились в самых популярных локациях Москвы. Их можно было посещать бесплатно и круглосуточно. Каждый сад был уникальным ландшафтным проектом, неким оазисом в мегаполисе.

Самым популярным местом стала площадка на Тверском бульваре, где расположились сразу четыре уникальных сада. В Новопушкинском сквере расположился роскошный сад “Геометрия природы” с разными уровнями, ландшафт формировали растения и кустарники разной высоты и форм.

Недалеко от памятника Сергею Есенину находился сад “Цветущая архитектура”, который разбили с помощью цветников и пышных ампельных форм. Здесь росли гортенизии, лаванда и другие культуры.

Недалеко от монумента русскому ученому Клименту Тимирязеву разбили сад “Городские оранжереи” с деревьями, кустами и цветниками. Недалеко от российского информационного агентства ТАСС во время фестиваля расположился “Сад хороших новостей”.

После окончания фестиваля сады убрали, а деревья и кустарники с этих выставок перевезли на постоянные места для озеленения разных районов Москвы.

Фестиваль “Цветочный джем” и одноименный фестиваль в рамках цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны” проходили в Москве в 2017, 2018 и 2019 годах.



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