Дебютный выход Рози Хантингтон-Уайтли в свет после рождения второго ребенка: фото

Рози Хантингтон-Уайтли официально вышла из декретного отпуска – всего через месяц после рождения второго ребенка, дочки Изабеллы Джеймс. 34-летняя модель поделилась в своем блоге фотографиями с мероприятия, посвященного запуску новой коллекции помад Rose Inc Satin Lip. На презентацию новинок основательница бренда Rose Inc пришла в облегающем макси-платье алого цвета британского бренда Galvan London с открытой спиной. Выбор наряда объясняется тем, что цвета новых помад выполнены в этой гамме разных тонов – от розового до бордового. Свой образ супруга Джейсона Стетхэма дополнила подвеской с барочной жемчужиной, которая ниспадала по спине от плеч к талии, и жемчужными серьгами, а волосы заплела в небрежную косичку.

Отпраздновали запуск Rose Inc Satin Lip Color Rich Refillable Lipstick в лондонском стиле! Спасибо всем, кто присоединился к нам на таком особенном для всех нас мероприятии! – написала Рози, добавив эмоджи в виде красных губ.

Напомним, что 2 февраля у Рози и Джейсона родилась дочь Изабелла Джеймс. Также они воспитывают сына Джека. После родов экс-“ангел” Victoria’s Secret уже показала их семейное гнездышко и как выглядят домашние будни с новорожденной дочерью, опубликовала ню-фото, сделанное во время второй беременности, а также рассказала о том, как прошли эти 9 месяцев.

О своей второй беременности модель объявила в середине августа 2021 года. Рози опубликовала в Instagram серию снимков в полный рост, снятых в ее любимом зеркале в ванной (в нем она фиксирует все свои ультрамодные “луки”). На одном из кадров был заметен округлившийся живот. Всю беременность она лишь несколько раз постила “беременные” фото, но специальных фотосессий не делала.