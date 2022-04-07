 

В сети уверены, что в новой коллекции косметики Кайли Дженнер зашифровано новое имя ее сына

07.04.2022, 11:40, Разное
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Спустя два месяца после рождения сына Кайли Дженнер вернулась к работе. Зашла бизнесвумен с козырей – выпустила новую коллаборацию со своей старшей сестрой Кендалл в рамках своего бьюти-бренда Kylie Cosmetics. Модели даже уже успели сняться для кампейна коллекции KENDALL X KYLIE 2.0, которая поступила в продажу 6 апреля.

В фотосессии Кайли и Кендалл предстали в образах то ли эльфов, то ли фей в откровенных костюмах лавандового цвета – именно такого оттенка вся упаковка новых бьюти-продуктов. Среди них, кстати, палетка из 18 оттенков теней для век, хайлайтеры и румяна в кремовом и пудровом форматах, а также блеск с маслом перечной мяты и карандаши для губ трех цветов: лилового Low Maintenance, персикового Iconic Duo, малинового As We Should. Цены варьируются от 16 до 49 долларов.

Наша цель состояла в том, чтобы создать сезонные продукты, вдохновленные классическим макияжем Кендалл – она любит естественный макияж глаз и делает акцент на губах, — поделилась Кайли в беседе с Hypebae.

Вместе с Кайли мы создали потрясающую коллекцию, наполненную моими любимыми продуктами, – добавила от себя Кендалл.

Но поклонников Кайли заинтересовала даже не сама коллекция, а возможная “пасхалка”, спрятанная в палетке пастельных теней. Некоторые интернет-пользователи считают, что название одного из оттенков – KY & KENNY – напрямую указывает на новое имя ее сына, а KY означает ее собственное имя в сокращенном варианте. 

Напомним, пару недель назад Кайли Дженнер и Трэвис Скотт внезапно решили изменить имя сына, который родился 2 февраля. Ранее его звали Вулф Жак Уэбстер, но молодая мама заявила, что оно малышу не подходит. При этом новое имя пара пока скрывает.



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