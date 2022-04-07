 

Бренд DeLorean показал первое изображение своего будущего электромобиля EVolved 2022 года

07.04.2022, 11:30, Разное
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Сотрудники DeLorean Motor Company официально объявили дату презентации роскошного купе DMC-12.

Легендарная модель представляет особый интерес в связи с тем, что аналогичный экземпляр использовали в фильме «Назад в будущее». Автомобиль покажут публике 18 августа. По тизерным изображениям можно увидеть, что новинка получила название EVolved. Кроме того, разработчики предусмотрели электрический агрегат, который отличается полной тишиной при езде.

Также указано, что новая модель имеет особые изгибы кузова, отличающие автомобиль от оригинала. Вместе с тем новый электрокар получила выдающиеся крылья и светодиодные полосы, а также уникальную форму головной оптики. Технические данные об автомобиле пока отсутствуют.



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