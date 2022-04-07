ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в запрещенном крымско-татарском батальоне

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

«Сотрудники УФСБ по Республике Крым задержали гражданина Украины 1971 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ, осуществлял обеспечение батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. Кроме того, он неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района, в том числе в период проведения специальной военной операции на территории Украины», – передает ИА «Крым-Информ» сообщение ведомства.

Подозреваемый был задержан в марте при пересечении государственной границы РФ под видом беженца.

«Следственным отделом УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время Киевским районным судом города Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что «следственным отделом УФСБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступной деятельности задержанного».

Ранее ФСБ задержала сторонника украинских неонацистов в Крыму.

Кроме того, в Республике Крым был задержан россиянин, пытавшийся выехать на Украину, его подозревают в причастности к сотрудничеству с СБУ.

Напомним, в начале марта в Севастополе сотрудниками ФСБ был задержан сторонник украинских националистов, у него была тротиловая шашка.

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