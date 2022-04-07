 

Индия зарезервировала у РФ 2 млн баррелей нефти с поставкой в мае

07.04.2022, 11:21, Новости дня
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Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum приобрела 2 млн баррелей российской нефти марки Urals с доставкой в мае.

Всего с 24 февраля страна оплатила около 16 млн баррелей, что равно объему всего импорта российской нефти в страну в 2021 году, информирует The Hindu со ссылкой на источники, передает «Коммерсант». 

Издание отмечает, что размер скидки на сырье побил все рекорды на фоне отказа от российских нефтепродуктов в Европе и США. По данным СМИ, Москва будет продавать нефть с дисконтом до 35 долларов за баррель, при этом за перевозку и страхование груза платит продавец.

Ранее сообщалось, что индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) купила 3 млн баррелей российской нефти марки Urals и 2 млн баррелей западноафриканской нефти в рамках тендера с поставкой в мае.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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