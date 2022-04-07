 

Полное обновление в поликлиниках Москвы: что ждет пациентов

07.04.2022, 11:03, Разное
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В Москве с каждым годом происходят важные и полезные изменения в сфере здравоохранения. Москвичи теперь могут получать качественную и современную медицинскую помощь рядом с домом. Все это стало возможным благодаря самой крупной в истории города программе реконструкции поликлиник.

В проект включены свыше 200 учреждений (почти половина московских поликлиник), здания которых были возведены еще в советский период и нуждались в обновлении. Кроме того, требовалось и обновление материально-технической базы, нового оборудования и условий работы врачей.

После капитального ремонта в поликлиниках Москвы вводятся новые стандарты. Пациентов теперь принимают в комфортных условиях, а обследования проводят на высокоточном современном оборудовании. Благодаря программе реконструкции поликлиник работа врачей и оказание медицинской помощи становятся более качественными.

С 2020 года в рамках программы реконструкции свои двери распахнули 38 филиалов обновленных медучреждений, среди которых 19 детских поликлиник. 900 тысяч лечатся в современных комфортных условиях. В декабре прошлого года после комплексной реконструкции свои двери открыла детско-взрослая поликлиника на Профсоюзной улице. Это здание возвели еще в 1987 году. Также работают филиал № 5 диагностического клинического центра № 1 и филиал № 4 детской городской поликлиники № 81.

В Гольянове в феврале заработал после реконструкции филиал № 4 городской поликлиники № 191, здание которой было возведено в 1967 году. У поликлиники теперь новый фасад, современные коммуникации, внутри обновили перегородки и переложили полы. Поставили новые лифты и обновили вентиляционные системы.



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