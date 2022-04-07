Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз

Андрей Макаревич снова стал отцом! Новость об этом появилась на официальных страницах группы “Машина времени” в социальных сетях. У 68-летнего музыканта и его супруги, израильской журналистки и фотографа Эйнат Кляйн родился сын. Роды прошли в Тель-Авиве.

Эйтан Адреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра. Показатели идеальные – 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший – тезка одного из братьев Коэнов! – гласит сообщение.

Напомним, что Макаревич и Кляйн женаты с декабря 2019 года.

У Андрея Макаревича есть еще трое детей, все они рождены от разных жен. Самой старшей дочери Дане в этом году уже исполнится 48 лет, сыну Ивану Макаревичу — 35 лет, дочке Анне — 22 года.