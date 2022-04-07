Проекты Эзры Миллера заморожены после недавнего инцидента и ареста

Голливуд снова включил “режим отмены”. На сей раз в отношении 29-летнего Эзры Миллера, известного по роли супергероя Флэша, а также по роли в “Фантастических тварях”. Причина – плохое поведение, вернее дебош, который актер учинил в конце марта на Гавайях. Эзру, конечно, выпустили под залог, но дело на актера завели.

Как стало известно изданию Rolling Stone, руководство студии Warner Bros., посовещавшись, приняло решение приостановить работу над всеми проектами с участием Миллера, и вообще пересмотреть сотрудничество с актером в будущем. Один из фильмов, который так ждет публика, это новый “Флэш” с Миллером в главной роли. Он должен быть выйти в июне 2023 года. Кроме того, в материале американского издания приводят слова анонимных очевидцев неадекватного поведения Миллера и на съемочной площадке. Инсайдеры утверждают, что во время съемок “Флэша” у Эзры были срывы – он вел себя агрессивно, терял контроль и иногда выдавал странные фразы, типа:

Я не знаю, что я делаю, – цитирует Эзру источник.

Напомним, что Эзра Миллер попал в криминальные сводки Гавайев в конце марта. 27 числе поздно вечером в местную полицию поступил тревожный звонок: в одном из баров буйный посетитель устроил дебош. Им оказался звезда “Флэша”. По свидетельству очевидцев, Миллер хулиганил – бранился, кричал, отобрал у девушки микрофон (в бар работает караоке), напал на мужчину, игравшего в дартс. Миллеру грозят судебные разбирательства.

Эзра Миллер на Met Gala