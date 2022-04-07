 

Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России

07.04.2022, 9:55, Новости дня
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Нефтяное эмбарго против РФ не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник», – цитирует ТАСС Борреля. 

Он выразил надежду, что пятый пакет санкций против РФ удастся принять «сегодня, в крайнем случае завтра».

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении РФ может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики. 

Телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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