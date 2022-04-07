Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России

Нефтяное эмбарго против РФ не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник», – цитирует ТАСС Борреля.

Он выразил надежду, что пятый пакет санкций против РФ удастся принять «сегодня, в крайнем случае завтра».

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении РФ может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики.

Телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.

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