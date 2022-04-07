Украинские националисты подожгли корабль «Донбасс» в порту Мариуполя

Украинская сторона в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя, информирует Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).

Оборонное ведомство сообщило в Telegram, что «украинские боевики осуществили очередную провокацию, умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлен поджег корабля управления «Донбасс».

Ранее Народная милиция сообщала, что в порту Мариуполя украинскими боевиками уничтожаются иностранные суда, было зафиксировано задымление на турецком судне «Азбург», действующего под доминиканским флагом.

На данный момент на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.

Кроме того, Народная милиция ДНР не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации РФ используют сюжеты с «убитыми членами экипажей» судов.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об окончании основных боев в центральной части Мариуполя.

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