Российские синицы массово отказываются есть сало

Орнитологи бьют тревогу: представители вида Cyanistes caeruleus (синица синяя – ред.), обитающие на территории России, массово отказались от употребления в пищу свиного сала, которым их подкармливают энтузиасты.

У большинства птиц из-за смены рациона даже поменялась окраска.

Аномалию заметили учёные Владимирского института орнитологии, которые поначалу приняли обнаруженных ими птиц цвета хаки за неизвестный науке вид. Ему даже успели присвоить название – Zirielis Vladimericus («Владимирская ласточка»), однако проведённая позднее ДНК-экспертиза показала, что птицы являются обыкновенными синицами. Проведя наблюдения, учёные обнаружили, что птицы не едят сало, но активно питаются зерном, пшеном и хлебом. От своих сородичей с территории Украины они не отличаются генетически, но имеют другой окрас.

– Мы не знаем, что случилось с этими птицами. Несмотря на отказ от сала и смену цвета с сине-желтого на маскировочный окрас хаки, они вполне здоровы и ничем не отличаются от сородичей. Также замечено, что такие птицы не совершают полётов за пределы страны и любят селиться на ветвях бука и тополя, – рассказал профессор Пётр Родионов.

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