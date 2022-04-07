Кортни Кардашьян поделилась фото со свадьбы с Трэвисом Баркером

Телезвезда Кортни Кардашьян и барабанщик Blink-182 Трэвиса Баркер сыграли тайную свадьбу. Это произошло сразу после церемонии вручения премии”Грэмми” в Лас-Вегасе. Счастливая невеста обнародовала фото с брачной церемонии.

Кортни и Трэвис, покинув “Грэмми”, сменили официальные наряды на джинсы и кожаные косухи, и отправились в одну из местных часовен. Здесь они дали друг другу клятвы в любви и верности без свидетелей и гостей. Тайную церемонию провел темнокожий двойник Элвиса. Конечно, данный брак не является официальным, что совсем не мешает влюбленным быть счастливыми.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер на церемонии премии “Грэмии”

Как утверждают инсайдеры, настоящая свадьба в торжественной обстановке и в присутствии близких и родных состоится позже. Впрочем, те же источники сообщают, что у Кортни и Трэвиса уже есть свидетельство о браке. Возможно, пара спешит пожениться, потому что Кортни ждет ребенка. В сети активно обсуждают такую вероятность, разглядывая фото Кардашьян с красной дорожки премии “Грэмми”, на которой у звезды можно заметить изменения фигуры. Если это так, что Кортни станет мамой в четвертый раз.

К слову, этот брак первый для Кортни и второй для Трэвиса.

Напомним, что Баркер сделал предложение руки и сердца Кортни 17 октября прошлого года – пара обручилась менее чем через год после начала отношений. Впервые о паре заговорили в конце январе 2021 года. Тогда источник журнала People сообщил, что реалити-звезда Кортни Кардашьян закрутила роман с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Несколько недель сестра Ким Кардашьян хранила молчание, а в середине февраля решила все же подтвердить слухи на своей странице в сети. Кортни опубликовала снимок, на котором держит за руку Трэвиса – и хотя лиц знаменитостей не видно, личность избранника телезвезды получилось легко рассекретить по имеющимся на руке татуировкам.