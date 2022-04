Мнение: О жалких оправданиях Америки

Наверное, такого не ждал никто. И в кошмарном сне предположить не мог, что руководящим лицам нынешней Вашингтонской администрации, всё делающим «правильно», придётся изыскивать оправдания. Но происходит именно так. Суровая #реальность заставляет.

Впрочем, её осознание даётся с трудом даже самым светлым головам. Усвоенные чуть ли не со школы «шаблоны» трещат, но держатся. Однако показательно уже то, что приходится оправдываться перед… Россией.

Исполнился ровно месяц с тех пор, как обменный курс американского доллара к рублю достиг на торгах исторического максимума, почти достигнув отметки 180 руб./долл. Тогда казалось, что это — всё. Начало тотального конца по образцу ранних 1990-х. На горизонте маячит дефицит всего и вся, #инфляция устремится к трёхзначным показателям, валютный курс — к четырёхзначным и т.п. Привет, «лихие 90-е», только уже без надежд на то, что заграница нам поможет.

Но как раз тогда тренд переломился.

Как бы ни относиться к руководителю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, именно её беспрецедентные меры в ответ на ещё более беспрецедентные и совершенно никем не ожидаемые #санкции позволили хоть как-то стабилизировать валютный рынок и обменный курс. Да, быть может, #стабилизация произошла несколько искусственно и совершенно нелиберально. Однако ведь и запреты для крупнейших российских банков работать с долларом и евро, фактический арест половины золотовалютных резервов страны и гигантские внешнеторговые ограничения, введённые против России почти всем «развитым» миром, не имеют ничего общего ни с либерализмом, ни с нормальностью. Требовать «свободного рынка» и «низких процентных ставок» в такой экстраординарной ситуации может либо круглый идиот, либо замаскированный «враг».

Кстати, малая толика введённых ЦБ РФ ограничений уже немного смягчена. Но и это смягчение не притормозило укрепление рубля. Его динамика — на графике. И ещё одно примечательное событие, оставшееся незамеченным. Курсы «ночного», т.е. более свободного рынка и «дневного», более жёстко регулируемого монетарными властями, начали сближаться. Причём в направлении курса официального.

Но что же «Вашингтонский обком»? А он оставался в убеждении, что действует «правильно» и #санкции — работают. Даже и две с лишним недели спустя американский президент Джо #Байден заявлял, мол, «российская экономика сокрушена» и «курс доллара достиг 200 руб/долл.». Для любителей — цитата на английском: «The totality of our sanctions and export controls is crushing the Russian economy. The ruble has lost more than half its value. They tell me it takes about 200 rubles to equal 1 dollar these days». Источник легко гуглится.

Как раз на тот момент курс для физических лиц колебался в районе 110-120 руб./долл. в разных банках. А затем… рубль ещё заметнее укрепился, успешно протестировав и отметку 80 руб./долл. Что уже для Вашингтона — совсем ни в какие ворота. Как так?

Пришлось объясняться главе Минфина Джаннет Йеллен. «Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, — с апломбом заявила PhD из Йелля на слушаниях в комитете палаты представителей. — Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты. Валютный рынок не свободен, ограничения наложены на вывоз валюты и её покупку, поэтому установленная цена на #доллар не отражает его истинную ценность».

Но, как я уже говорил выше, положение дел, при котором от валютного рынка отрезаны крупнейшие российские банки, а международные резервы России практически «конфискованы», что лишает ЦБ РФ возможности проводить валютные интервенции, тем более создаёт ситуацию, когда обменный курс национальной валюты не отражает реального состояния экономики. И, кстати, разве в тот день, когда Джо Байден с пафосом озвучивал победные реляции про «сокрушённую экономику» и «доллар по 200» регулирование российского валютного рынка не было точно таким же? Или же — #этодругое?

Да, вполне возможно, впереди рубль ждёт ещё немало сложных дней и больших потерь. Российские экономисты призывают не обольщаться и не расслабляться: российская валюта ещё будет девальвирована. Быть может, трёхзначный курс уже к лету или к осени вернётся. Но пока есть то, что есть.

И разве это — конец?

—