 

В Великобритании украли дизтопливо для военного корабля

07.04.2022, 8:33, Новости дня
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Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, которое было предназначено для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщили британские СМИ.

Злоумышленники в порту города Плимут за несколько недель смогли украсть дизельное топливо на сумму около 250 тыс. фунтов стерлингов (более 326 тыс. долларов). «Ошеломляющая кража произошла, когда цены на топливо выросли до рекордных уровней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Sun слова источника.

Топливо предназначалось для заправки генераторов британского военного десантного корабля водоизмещением 19,5 тыс. тонн.

«Bulwark – это десантный военный корабль, который является жизненно важной частью обороны Великобритании…Тот факт, что он остался таким уязвимым и незащищенным, – просто издевательство», – сообщил источник изданию.

Как пишет издание, злоумышленники «поставили в неловкое положение руководителей министерства обороны, совершив массовую кражу дизельного топлива у них под носом на военно-морской базе строгого режима».

The Sun отмечает, что власти Великобритании начали расследование по факту «серьезного нарушения безопасности».

Ранее неизвестные воры похитили ульи с пчелами, принадлежащие британской королевской семье. Кража произошла в шотландском регионе Западный Лотиан в хозяйстве, которым управляет королевский пасечник Мюррей Макгрегор. В общей сложности у британской короны были украдены 11 ульев, в которых находилось около полумиллиона пчел. Стоимость похищенного оценивается в пять тыс. фунтов (8 тыс. 187 долларов).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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