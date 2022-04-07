Американка с российскими корнями убила сына из-за ТВ-сюжетов про Украину

Американка с российскими корнями задушила сына, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине, за которыми, по словам свидетеля, она следила по телевидению.

Телеканал NBC News сообщает, что жительнице штата Висконсин, 41-летней Наталье Хичкок, предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение еще одного такого же преступления, передает РИА «Новости».

Согласно материалам суда, женщина призналась в том, что 30 марта она задушила восьмилетнего сына и пыталась утопить 11-летнего, а после попыталась убить себя.

«Она сказала детективам, что в течение пяти предшествующих дней не могла сконцентрироваться и чувствовала, что у нее собираются отнять детей. Она также говорила, что люди на нее странно смотрят (…) будто на русскую шпионку», – передает NBC News.

Не названный по имени свидетель рассказал, что женщина следила по телевизору за событиями на Украине, злилась из-за того, что не может полететь к родителям в Россию, а также начала выпивать.

Кроме того, она порывалась купить оружие, походную печку, еду и топливо.

Ранее молодую мать заподозрили в убийстве малолетнего сына из ревности.

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