Немецкий экономист указал на изоляцию противников РФ из-за санкций

Обширные антироссийские санкции привели не к изоляции России, а изолировали тех, кто эти санкции ввел, сообщил немецкий экономист Андреас Бек.

Ограничения, напомнил эксперт, не поддержали множество стран. В первую очередь это Китай, Индия, Израиль, Пакистан, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток – похожая картина и в Южной Америке с Африкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

В итоге для экономики Германии сложилась опасная ситуация, поскольку в глобальной экономике все в конечном счете зависит от доступа к ресурсам. В этой связи Бек напомнил, что Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а Германия зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у США.

Напомним, постпред США в Совете Безопасности ООН заявила, что исключить Россию из всемирной организации невозможно. Однако, по словам Линды Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты совместно с союзниками намерены «изолировать» Россию. Более того, США настаивают на исключении РФ из Совета по правам человека ООН.

В ответ на заявления США официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о низком профессиональном уровне западных дипломатов в Совбезе ООН. В эфире радиостанции Sputnik она сказала, что они не особо понимают, чем в принципе занимается СБ.

—