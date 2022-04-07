Россия обвинила Запад в «колониальном шантаже» стран в ООН

Запад пытается добиться приостановки работы РФ в Совете ООН по правам человека с помощью «колониального шантажа» других стран, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский считает, что «это знаковое решение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН». Он подчеркнул, что голосование не касается российско-украинского конфликта или якобы нарушений прав человека Россией. Как сообщил Полянский, «с учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций (вроде пресловутой операции под чужим флагом в Буче) это, скорее, заранее продуманный тактический ход», передает РИА «Новости».

По словам представителя России, «это опасный прецедент, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения». Он заявил, что «так выглядит продвигаемый Западом «международный порядок, основанный на правилах»: беспринципный колониальный шантаж под видом благородного дела».

Полянский заявил, что РФ играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника. «Вот почему западные страны стремятся сделать это и склонить чашу весов в свою пользу», – отметил он.

США хотят получить поддержку 140 государств. Дипломат отметил, что Запад пытается «подорвать институты ООН за дымовой завесой наказания России», но «рискует разрушить фундамент нынешней многосторонней системы, возникшей после Второй мировой войны и спасающей мир от Третьей мировой войны».

Полянский ожидает, что шоу в четверг Генассамблее будет крайне лицемерным. Он напомнил, как «сами США еще пару лет назад презирали СПЧ, вышли из него и последовательно принижали его роль». Учитывая «мрачную репутацию США в области прав человека и постыдную практику шантажа МУС за попытки привлечь американских солдат к ответственности за их гнусные преступления за границей, Вашингтон является последним, кто может читать морали другим в вопросе прав человека».

Полянский надеется, что коллеги РФ «из оставшихся независимых стран (не считая приспешников США) будут помнить обо всех этих моментах, когда они будут нажимать на кнопку».

Напомним, голосование по вопросу приостановки участия РФ в Совете ООН по правам человека назначено на четверг, 7 апреля. США настаивают на исключении РФ из СПЧ ООН. Россию могут отстранить от участия в СПЧ, если за такое решение проголосуют две трети стран на сессии Генассамблеи ООН. При этом голоса воздержавшихся не учитываются.

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