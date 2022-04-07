Пророчество Джуны о России начало сбываться

Джуна предвидела происходящие сегодня события, в том числе ухудшение отношений между некогда братскими народами.

Получив свободу после распада СССР, страны начнут порождать конфликт между собой, считала ясновидящая. Пиковым моментом станет 2022 год, якобы говорила она.

Россия встретиться с небывалым давлением на себя. Однако ситуация положительно обернется для страны. Напряженные взаимоотношения со многими странами сегодня после всех событий перерастут в абсолютно новые отношения.

Джуна утверждала, что выход из конфликта не только скажется геополитически и экономически, но и территориально. Россия станет больше.