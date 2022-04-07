Премьер Австралии сбежал из паба от сердитого пенсионера

Глава правительства Австралии Скотт Моррисон решил перед майскими выборами пообщаться с избирателями в пабе в Ньюкасле, но спешно покинул заведение, столкнувшись с критикой со стороны посетителя-пенсионера.

Пенсионер указал, что Моррисон перед прошлыми выборами обещал оказать финансовую поддержку пожилых австралийцам. В ответ Моррисон попытался уговорить посетителя паба изложить претензии помощникам премьера.

«Да лучше сделайте хоть что-нибудь», – сообщил пенсионер, добавив, что «устал от вранья» Моррисона. В итоге глава правительства Австралии поспешил покинуть паб, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

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