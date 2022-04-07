Анонсирована публикация удаленных с ноутбука Хантера Байдена материалов

Джек Макси, который передал СМИ копию жесткого диска ноутбука Хантера Байдена, сообщил, что собирается опубликовать новые материалы, включая 80 тыс. видео и фотографий, а также более 120 тыс. архивированных писем, сообщают СМИ.

Daily Mail пишет, что Макси находится в Цюрихе, так как опасается «мести администрации Байдена». В Швейцарии, по его словам, «уважают человеческую свободу и идеалы либерально-демократических принципов». Он не думает, что смог бы работать с копией жесткого диска в США. Вместе с IT-специалистами он работает над восстановлением данных с ноутбука. По его словам, он обнаружил «450 Гб удаленных материалов». В ближайшие недели он планирует опубликовать полученные данные в Сети.

Макси сообщил Daily Mail, что после того, как связался с изданием относительно ноутбука в прошлом году, перед его домом появились черные внедорожники, а его знакомым из числа бывших сотрудников разведки США, с которыми он поделился копиями, «стали поступать странные звонки». Daily Mail поясняет, что к Макси копия ноутбука попала от экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, передает РИА «Новости».

Напомним, Байден-младший забыл свой ноутбук в ремонтной мастерской, его содержимое попало в распоряжение не только ФБР, но и СМИ. New York Post опубликовала разоблачительную серию статей. Последнее, что из нее узнали – причастность Байдена к финансированию «пентагоновских биолабораторий» на Украине.

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